В ВСУ опровергли российское заявление о захвате Соледара

Заявление российской стороны о захвате Соледара в Донецкой области не соответсвует действительности, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии «РБК Украина».



«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сказал Череватый и таким образом опроверг российские заявления.



Раскрывать деталей он не стал, сославшись на причины безопасности.



Сегодня Минобороны РФ заявило о полном взятии «под контроль» Соледара.



Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские силы «вероятно, контролируют большую часть Соледара, если не весь». В частности там обращают внимания на снимки, которые оккупанты выкладывают из частей города, которые ранее удерживали ВСУ.



Однако аналитики пишут и о том, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.