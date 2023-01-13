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Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ

13 січня 2023, 02:00

Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ

Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ

Російські прокремлівські ЗМІ та телеграм-канали публікують фото та відео з найманцями «ЧВК Вагнер» з тих місць у Соледарі Донецької області, які раніше утримували Збройні сили України. Це може свідчити про серйозне просування російських сил у місті.

Зокрема, російське держагентство «РИА Новости» опублікувало кадри присутності «вагнерівців» поряд зі стелою ДП «Артемсоль».

Згідно з картою проекту DeepState, раніше це місце не контролювалося силами РФ.


Крім того, з'явилося відео присутності найманців гурту «Вагнера» біля будівлі спортивного комплексу «Артемсолі».

Також російські телеграм-канали розповсюджують фото зруйнованої будівлі офісу ДП «Аретмсоль », яке розташоване в центральній частині міста.

Також на російському держканалі «Росія 1» вийшов репортаж з північної частини Соледара, який сили РФ схопили раніше. «Новини Донбасу» геолокували цей район.

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