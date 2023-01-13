У ЗСУ спростували російську заяву про захоплення Соледара

Заява російської сторони про захоплення Соледара на Донеччині не відповідає дійсності, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі «РБК Україна».



«Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть у місті», — сказав Череватий і таким чином спростував російські заяви.



Розкривати деталей він не став, пославшись на причини безпеки.



Сьогодні Міноборони РФ заявило про повне взяття «під контроль» Соледара.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські сили «ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, якщо не весь». Зокрема там звертають увагу на знімки, які окупанти викладають із частин міста, які раніше утримували ЗСУ.



Однак аналітики пишуть і про те, що в РФ перебільшують важливість Соледара, при цьому витрачають значні ресурси. Це спричинить прискорення «деградації» російських сил у районі Бахмута.