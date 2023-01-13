Воронки, разрушения и следы пожаров: Как выглядит Соледар с высоты

В Соледаре из-за российского наступления — значительные разрушения.



На видео, снятом с высоты, видно, что разрушены частные дома, гаражи, значительные повреждения — у многоэтажек. Также видны следы пожаров. На свободных участках земли — многочисленные воронки от снарядов разных размеров.

Сегодня Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ это опровергли, заявив, что бои за город продолжаются.



Американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара стали свидетелями организованного отвода украинских войск. В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни Украина, ни РФ не контролируют город.



Смотрите также:



