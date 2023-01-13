CNN: Украинские войска начали организованный отвод войск из Соледара

Американский телеканал CNN сообщает, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.



«Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (около 4 км) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — отмечается в сообщении.



Там добавили, что паники среди отступающих украинских военных не было.



В условиях войны «Новости Донбасса» не могут оперативно проверить данную информацию.



Сегодня Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ это опровергли, заявив, что бои за город продолжаются.