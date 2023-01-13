Вирви, руйнування та сліди пожеж: Який вигляд має Соледар з висоти

У Соледарі через російський наступ — значні руйнування.



На відео, знятому з висоти, видно, що зруйновані приватні будинки, гаражі, значні пошкодження — у багатоповерхівок. Також видно сліди пожеж. На вільних ділянках землі — численні воронки від снарядів різних розмірів.





Сьогодні Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ЗСУ це спростували, заявивши, що бої за місто тривають.



Американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара стали свідками організованого відведення українських військ. Зі свого боку, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ні Україна, ні РФ не контролюють місто.



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