В Очакове от сердечного приступа умер трехлетний мальчик

В Очакове Николаевской области умер трехлетний мальчик Ростислав Присяжный. Об этом сообщила пресс-служба нардепа Александра Пасечного.



Медики подозревают, что ребенок умер от сердечного приступа во время сильного взрыва, который произошел в городе 9 января. Сегодня, 13 января, ребенка похоронили.



«Это тот случай, о котором в народе говорят, – "испугался до смерти". Врачи констатировали клиническую смерть», — сообщила пресс-служба нардепа Александра Пасечного.



Российские войска регулярно обстреливают Очаков.



Ранее сообщалось, что в прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла шестилетняя девочка.