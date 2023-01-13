У Очакові від серцевого нападу помер трирічний хлопчик

В Очакові Миколаївської області помер трирічний хлопчик Ростислав Присяжний. Медики підозрюють, що дитина померла від серцевого нападу під час сильного вибуху, який стався у місті 9 січня. Сьогодні, 13 січня, дитину поховали.



«Це той випадок, про який у народі говорять, – "злякався до смерті". Лікарі констатували клінічну смерть», - повідомила прес-служба нардепа Олександра Пасічного.



Російські війська регулярно обстрілюють Очаків.

Раніше повідомлялося, що у прифронтовій Авдіївці від серцевого нападу померла шестирічна дівчинка.