Ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области. Об этом в интервью Le Monde сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Ситуация сложная, даже очень сложная, это Верденская битва 21 века, которая сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается сохранять свои позиции... Перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует», — скзаал он.



Также Ермак сообщил, что Соледар сейчас — это «место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город». Вместе с тем глава ОП признал, что армия РФ есть в городе, но не контролирует его.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.