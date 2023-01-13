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У Міноборони РФ вперше офіційно згадали ПВК «Вагнера»

13 січня 2023, 23:45

У Міноборони РФ вперше офіційно згадали ПВК «Вагнера»

У міністерстві оборони РФ прокоментували медійний конфлікт із приватною військовою компанією «Вагнера». Там, як і раніше, стверджують, що окупаційні війська РФ повністю захопили Соледар Донецької області.

У Міноборони пишуть, що «наступальні дії» в Соледарі «здійснювалися різнорідним угрупуванням російських військ (сил) за єдиним задумом та планом». Місто штурмувала в тому числі авіація та артилерія. Також, за твердженням Міноборони, у боях беруть участь найманці з ПВК «Вагнера». Їх російське міністерство офіційно згадало вперше.

«Що стосується безпосереднього штурму міських кварталів Соледара, окупованих ЗСУ, – це бойове завдання було успішно вирішене мужніми та самовідданими діями добровольців штурмових загонів ПВК "Вагнер"», – сказано у повідомленні.

Російське законодавство не передбачає діяльність приватних військових компаній. Незважаючи на це, на користь російської армії засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин активно вербує до лав найманців, серед іншого, ув'язнених із російських колоній.

Українська сторона заявила, що бої в Соледарі тривають.

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