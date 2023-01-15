«ЛНР»: двое гражданских погибли из-за обстрела

Двое мирных жителей 1981 и 1982 г.р. погибли на подконтрольной группировке «ЛНР» территории в 7 часов утра в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый «СЦКК ЛНР».



Отмечается, что гражданские погибли в результате удара ракетой из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новопсков. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



Ранее сообщалось, что семь мирных жителей Донецкой области погибли за сутки, 14 января, в результате российских обстрелов. 4 гражданских погибли в Авдеевке, по 1 — в Старой Николаевке, Парасковеевке и Кураховке. Еще 4 человека в области получили ранения.