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«ЛНР»: двое гражданских погибли из-за обстрела

15 января 2023, 10:33

«ЛНР»: двое гражданских погибли из-за обстрела

Двое мирных жителей 1981 и 1982 г.р. погибли на подконтрольной группировке «ЛНР» территории в 7 часов утра в результате обстрела. Об этом сообщил так называемый «СЦКК ЛНР».

Отмечается, что гражданские погибли в результате удара ракетой из РСЗО HIMARS по населенному пункту Новопсков. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее сообщалось, что семь мирных жителей Донецкой области погибли за сутки, 14 января, в результате российских обстрелов. 4 гражданских погибли в Авдеевке, по 1 — в Старой Николаевке, Парасковеевке и Кураховке. Еще 4 человека в области получили ранения.

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