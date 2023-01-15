«ЛНР»: двоє цивільних загинули через обстріл

Двоє мирних жителів 1981 та 1982 р.н. загинули на підконтрольної угрупованню «ЛНР» території о 7-й годині ранку внаслідок обстрілу. Про це повідомив так званий СЦКК ЛНР.

Зазначається, що цивільні загинули внаслідок удару ракетою з РСЗВ HIMARS по населеному пункту Новопсков. Додаткова інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Раніше повідомлялося, що семеро мирних жителів Донецької області загинули за добу, 14 січня, внаслідок російських обстрілів. 4 цивільних загинули в Авдіївці, по 1 — у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці. Ще 4 особи в області отримали поранення.