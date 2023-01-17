Разрушенный подъезд дома в Днепре. Фото: Новости Донбасса

Среди погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января есть 73-летняя переселенка из Торецка Донецкой области. Об этом сообщил ее сын Роман Журавский в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.



Мужчина рассказал, что является служителем церкви. После начала войны они всей семьей переехали в Днепр и арендовали квартиру в доме, в который в минувшую субботу прилетела ракета.



«И в тот день, 14 января, мы утром собирались на служение в церковь. Моя мама сказала, что она не пойдет, потому что ночью было высокое давление, и она хочет остаться дома», — отметил он.



По словам Журавского, его мама чувствовала скорую смерть. «Она говорит: "После служения позвони мне, я хочу тебе что-то сказать". Я говорю: "Что ты хочешь сказать?" <...> Она: "Я хочу попрощаться"», — пересказывает Роман разговор с матерью.



«Это что такое? — говорю. — Это даже не первый раз было давление». «Нет, мне Господь сегодня сказал», — пересказал ответ мамы мужчина.



Журавский рассказал, что в два часа дня должен был ехать за детскими подарками, чтобы в понедельник отвезти их в Торецк как гуманитарную помощь. «И я собирался забрать подарки и где-то в 15:00 заехать к маме все-таки поговорить с ней и успокоить ее, пока моя жена и дети оставались в церкви», — отметил мужчина и добавил, что из-за сложившихся обстоятельств время планируемой поездки к маме перенеслось.



В итоге он позвонил своей маме в 15:28. «Она говорит, что опять было тяжело давление и опять начинает прощаться со мной, говорит, что позвонила уже старшему сыну, хотела попрощаться. И какие-то напутственные слова мне говорит. <...> Она говорит: "Господь сказал, что он сегодня заберет меня"», — рассказал Журавский.

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Мужчина вспомнил, что потом слышал, что у его мамы «как будто бы упал телефон, ударился [об пол] и пошел длинный гудок».



«Я перезвонил, но уже звонка не было. Это было 15:38. И потом стали мне уже поступать звонки, "что это ваш дом", "это ваш подъезд"», — подчеркнул Журавский.



По словам мужчины, когда он приехал на место трагедии, то было «ужасное зрелище». «В доме было разрушено два подъезда. С девятого по третий не было этажей, мы проживали на четвертом. Все верхние этажи просто лежали на первом и втором этаже», — рассказал он.



«Сейчас я знаю, что моя мамочка на небесах с Господом. Именно туда она и стремилась. Моя семья — мы живы, слава богу. Нам оказывают помощь. Спасибо всем огромное. Мне очень радостно за тех людей, которые выжили в этой трагедии», — подчеркнул переселенец.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре.



По состоянию на 13:00 понедельника количество погибших в результате ракетного удара по дому в Днепре выросло до 40 человек. Травмированы 75 человек. Поиск людей под завлами продолжается.



Воздушное командование ВСУ заявило, что в дом попала ракета Х-22. Подчеркивается, что системы ПВО, которые есть в распоряжении Украины, не в состоянии сбить ракету такого типа.