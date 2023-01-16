СБУ идентифицировала российских военных, причастных к удару по дому в Днепре

Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно — чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет расплаты. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его», — заявил руководителяъь СБУ Василий Малюк.



В сообщении указывается, что по фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.



Согласно предварительным данным следствия, к совершению преступления причастны несколько десятков российских военнослужащих, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Также подчеркивается что, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой силы РФ ударили по жилому дому.



«После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет поставлено в известность о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины», — добавили в СБУ.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре.



По состоянию на 13:00 понедельника количество погибших в результате ракетного удара по дому в Днепре выросло до 40 человек. Травмированы 75 человек. Поиск людей под завлами продолжается.



Воздушное командование ВСУ сообщило, что в здание попала ракета Х-22. Системы ПВО, которые есть в распоряжении Украины, не в состоянии сбить ракету такого типа.