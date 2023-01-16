СБУ идентифицировала российских военных, причастных к удару по дому в Днепре

Служба безопасности Украины установила личности российских военных, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно — чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет расплаты. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его», — заявил руководителяъь СБУ Василий Малюк.
В сообщении указывается, что по фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.
Согласно предварительным данным следствия, к совершению преступления причастны несколько десятков российских военнослужащих, среди которых:
Также подчеркивается что, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой силы РФ ударили по жилому дому.
«После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет поставлено в известность о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины», — добавили в СБУ.
14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре.
По состоянию на 13:00 понедельника количество погибших в результате ракетного удара по дому в Днепре выросло до 40 человек. Травмированы 75 человек. Поиск людей под завлами продолжается.
Воздушное командование ВСУ сообщило, что в здание попала ракета Х-22. Системы ПВО, которые есть в распоряжении Украины, не в состоянии сбить ракету такого типа.