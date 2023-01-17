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Серед загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі — переселенка з Донецької області

17 січня 2023, 10:42

Серед загиблих внаслідок удару по будинку в Дніпрі — переселенка з Донецької області

Зруйнований під'їзд будинку у Дніпрі. Фото: Новини Донбасу Зруйнований під'їзд будинку у Дніпрі. Фото: Новини Донбасу

Серед загиблих внаслідок влучення російської ракети у житловий будинок у Дніпрі 14 січня є 73-річна переселенка з Торецька Донецької області. Про це повідомив її син Роман Журавський у відеозверненні, який він опублікував у Facebook.

Чоловік розповів, що є служителем церкви. Після початку війни вони всією родиною переїхали до Дніпра і орендували квартиру в будинку, до якого минулої суботи прилетіла ракета.

«І того дня, 14 січня, ми вранці збиралися на служіння до церкви. Моя мама сказала, що вона не піде, бо вночі був високий тиск, і вона хоче залишитись вдома», — зазначив він.

За словами Журавського, його мама відчувала наближення смерті. «Вона каже: "Після служіння подзвони мені, я хочу тобі щось сказати". Я говорю: "Що ти хочеш сказати?" <...> Вона: "Я хочу попрощатися"», — переказує Роман розмову з матір'ю.

«Це що таке? — Кажу. — Це навіть не вперше був тиск». «Ні, мені Господь сьогодні сказав», — переказав відповідь мами чоловік.

Журавський розповів, що о другій годині дня мав їхати за дитячими подарунками, щоб у понеділок відвезти їх до Торецька як гуманітарну допомогу. «І я збирався забрати подарунки і десь о 15:00 заїхати до мами все-таки поговорити з нею і заспокоїти її, поки моя дружина і діти залишалися в церкві», — зазначив чоловік і додав, що через обставини, що склалися, час запланованої поїздки до мами був перенесений.

У результаті він зателефонував своїй мамі о 15:28. «Вона каже, що знову був високий тиск і знову починає прощатися зі мною, каже, що подзвонила старшому синові, хотіла попрощатися. І якісь напутні слова мені каже. <...> Вона каже: "Господь сказав, що він сьогодні забере мене"», - розповів Журавський.

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Чоловік згадав, що потім чув, що у його мами «ніби впав телефон, вдарився [підлогу] і пішов довгий гудок».

«Я передзвонив, але вже дзвінка не було. Це було о 15:38. І потім стали мені вже надходити дзвінки, "що це ваш будинок", "це ваш під'їзд"», — наголосив Журавський.

За словами чоловіка, коли він приїхав на місце трагедії, то було «жахливе видовище» . «У будинку було зруйновано два під'їзди. З дев'ятого до третього не було поверхів, ми проживали на четвертому. Усі верхні поверхи просто лежали на першому та другому поверсі», — розповів він.

«Зараз я знаю, що моя матуся на небесах із Господом. Саме туди вона й прагнула. Моя сім'я — ми живі, дякувати Богу. Нам надають допомогу. Дякую всім величезне. Мені дуже радісно за тих людей, які вижили у цій трагедії», — наголосив переселенець.

4 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі.

На данний час відомо про 40 загиблих внаслідок ракетного удару по будинку в Дніпрі. Травмовано 75 осіб. Пошук людей під завлами продовжується.

Повітряне командування ЗСУ заявило, що до будинку потрапила ракета Х-22. Наголошується, що системи ППО, які є у розпорядженні України, не спроможні збити ракету такого типу.

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