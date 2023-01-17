Арестович написал заявление об увольнении с должности советника ОП

Алексей Арестович написал заявление об уходе с должности внештатного советника Офиса президента.



«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — сообщил Арестович на своей странице в Facebook.



Также он опубликовал фотографию своего заявления об увольнении на имя главы ОП Андрея Ермака.

Арестович в эфире «Фейгин Live» 14 января заявил, что российская ракета могла упасть на жилой дом в Днепре после сбития украинской системой ПВО. Его заявление сразу растиражировали российские пропагандисты. Версию о сбитии российской ракеты пришлось опровергать командованию Воздушных сил ВСУ.



В понедельник Арестович принес публичные извинения за свое высказывание. Он признал ошибку, но вместе с тем заявил, что не будет извиняться перед теми, «кто крутил политтехнологии, да еще совместно с российской стороной».