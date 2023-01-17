Арестович написав заяву про звільнення з посади радника ОП

Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента.



«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку», — повідомив Арестович на своїй сторінці в Facebook.



Також він опублікував фотографію своєї заяви про звільнення на ім'я голови ОП Андрія Єрмака.

Арестович в ефірі «Фейгін Live» 14 січня заявив, що російська ракета могла впасти на житловий будинок у Дніпрі після збиття українською системою ППО.



Його заяву одразу розтиражували російські пропагандисти. Версію про збиття російської ракети довелося спростовувати командуванню Повітряних сил ЗСУ.



У понеділок Арестович вибачився за свої слова. Він визнав помилку, але натомість заявив, що не вибачатиметься перед тими, «хто крутив політтехнології, та ще спільно з російською стороною».