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В Краматорске обстреляли промышленное предприятие

17 января 2023, 12:52

В Краматорске обстреляли промышленное предприятие

Последствия обстрела в Краматорск. Фото: Павел Кириленко Последствия обстрела в Краматорск. Фото: Павел Кириленко

Краматорск около полуночи был обстрелян российскими войсками — удар пришелся по промышленному предприятию. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, повреждена обширная территория. Никто не пострадал.

Также Кириленко сообщил, что на Волновахском направлении 5 домов повреждены в Угледаре, также под обстрел попала Новоукраинка — без жертв.

На Донецком направлении 1 человек погиб в Северном Очеретинской громады. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, Марьинки и окрестностей Кураховской громады, а утром — обстрелы Кураховки из РСЗО.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Бахмуте. В городе повреждены 2 частных дома и многоэтажка. В Калинове Ильиновской громады поврежден дом. Напряженная ситуация в Соледарской громаде под обстрелами Соледар, Парасковеевка, Раздолевка и Федоровка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Лимане, также под огнем — Северск.

За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли двое гражданских в Донецкой области, один человек был ранен.

За сутки полиция задокументировала 36 ударов войск РФ по территории Донецкой области. 

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