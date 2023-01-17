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У Краматорську обстріляли промислове підприємство

17 січня 2023, 12:52

У Краматорську обстріляли промислове підприємство

Наслідки обстрілу у Краматорську. Фото: Павло Кириленко Наслідки обстрілу у Краматорську. Фото: Павло Кириленко

Краматорськ близько півночі був обстріляний російськими військами — удар прийшовся по промисловому підприємству. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, пошкоджено велику територію. Ніхто не постраждав.

Також Кириленко повідомив, що на Волноваському напрямку 5 будинків пошкоджено у Вугледарі, також під обстріл потрапила Новоукраїнка — без жертв.

На Донецькому напрямку 1 особа загинула у Сєверному Очеретинській громаді. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Мар'їнки та околиць Курахівської громади, а вранці — обстріли Курахівки з РСЗВ.

На Горлівському напрямку 1 особа загинула в Бахмуті. У місті пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівку. В Калиновому Іллінівської громади пошкоджено будинок. Напружена ситуація у Соледарській громаді — під обстрілами Соледар, Парасковіївка, Роздолівка і Федорівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Лимані, також під вогнем — Сіверськ.

За минулу добу в результаті російських обстрілів загинули двоє цивільних у Донецькій області, одна людина була поранена.

За добу поліція задокументувала 36 ударів військ РФ по території Донецької області.

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