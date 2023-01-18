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В РФ запретят YouTube, заявил Пригожин. В Госдуме об этом «впервые слышат»

18 января 2023, 14:36

В РФ запретят YouTube, заявил Пригожин. В Госдуме об этом «впервые слышат»

В РФ запретят YouTube. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«YouTube — информационная чума нашего времени», — уверяет Пригожин.

По его словам, первая и главная причина того, что видеохостинг не запрещают, в том, что «в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас». Также Пригожин заявил, что этого не произойдет, а когда эти люди придут к «вагнеровцам», их «уже будет ждать кувалда». Тех, кто против закрытия YouTube, основатель ЧВК назвал «предателями своего народа».

Пригожин уверен, что 40% роликов на YouTube «политизировано и направлено против России».

«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь… В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — утверждает основатель ЧВК «Вагнер».

Также отмечается, что Пригожин писал обращение в российскую генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности YouTube, и заблокировать его на территории РФ.

При этом глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн на встрече со СМИ, как передают российские издания, опроверг слова Пригожина.

«В Госдуме впервые слышат о готовящемся запрете YouTube в России в ближайшее время», — сказал Хинштейн.

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Отметим, что в России после начала войны против Украины полностью заблокировали Facebook и Twitter, а затем Instagram.

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