У РФ заборонять YouTube, заявив Пригожин. У Держдумі про це «вперше чують»

У РФ заборонять YouTube. Про це заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.



«YouTube — інформаційна чума нашого часу», — запевняє Пригожин.



За його словами, перша та головна причина того, що відеохостинг не забороняють, у тому, що «в Адміністрації президента величезна кількість людей, які мислять тільки про одне — чимшвидше б Росія програла війну, чимшвидше б американці прийшли й відрегулювали нас». Також Пригожин заявив, що цього не станеться, а коли ці люди прийдуть до «вагнерівців», на них «уже чекатиме кувалда». Тих, хто проти закриття YouTube, засновник ПВК назвав «зрадниками свого народу».



Пригожин упевнений, що 40% роликів на YouTube «політизовано та спрямовано проти Росії».



«А тепер я вам по секрету скажу одну річ... Найближчим часом YouTube буде закрито. А тих, хто активно користується YouTube, зі свого боку, буде виявлено та вони понесуть заслужене покарання, після того, як його буде заборонено», — стверджує засновник ПВК «Вагнер».



Також наголошується, що Пригожин писав звернення до російської генпрокуратури з проханням провести перевірку діяльності YouTube, і заблокувати його на території РФ.



Водночас очільник комітету Держдуми РФ з інформполітики Олександр Хінштейн на зустрічі зі ЗМІ, як передають російські видання, спростував слова Пригожина.



«У Держдумі вперше чують про підготовку заборони YouTube у Росії найближчим часом», — сказав Хінштейн.

Зазначимо, що в Росії після початку війни проти України повністю заблокували Facebook і Twitter, а потім Instagram.



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