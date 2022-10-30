Пригожин просит заблокировать YouTube и признать «нежелательной» работу Google в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ с просьбой провести проверку деятельности YouTube и рассмотреть вопрос о признании «нежелательной» американской компании Google LLC в России. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

Пригожин утверждает, что «во время проведения СВО на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей». На Youtube якобы «распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы».

В качестве альтернативы YouTube в своем заявлении Пригожин приводит другие российские платформы, такие как VK, Rutube и т.д.

«Также заявление содержит предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства», — сообщили в пресс-службе.