Беларусь делает «все, что нужно», для России, заявил Лукашенко

Беларусь делает для РФ «все что нужно» в решении проблем, связанных со «специальной военной операцией» — с войной против Украины. Об этом заявил Лукашенко, передает агентство «БелТА».



«Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период, что там для России, для нас — для России и Беларуси, — мы делаем», — сказал Лукашенко.



Также он отметил, что Беларусь готова участвовать в переговорах между РФ и Украиной.



«Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать… Вы знаете замыслы наших западных соседей. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет: Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет», — сказал Лукашенко.



Перед заявлением он провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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