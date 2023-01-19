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Білорусь робить «усе, що потрібно», для Росії, заявив Лукашенко

19 січня 2023, 11:34

Білорусь робить «усе, що потрібно», для Росії, заявив Лукашенко

Білорусь робить для РФ «все що потрібно» у розв'язанні проблем, пов'язаних зі «спеціальною військовою операцією» — з війною проти України. Про це заявив Лукашенко, передає агентство «БелТА».

«Проблеми, пов'язані з операцією Російської Федерації в Україні. Усе, що я обіцяв, усе, що потрібно для Росії в цей непростий період, що там для Росії, для нас — для Росії та Білорусі, — ми робимо», — сказав Лукашенко.

Також він зазначив, що Білорусь готова брати участь у переговорах між РФ і Україною.

«Росія ніколи не була проти миру. Будь ласка, давайте будемо домовлятися. Ми готові в цьому брати участь... Ви знаєте задуми наших західних сусідів. Вони намагаються й Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає та приємно дивує: Україна поки що тримається. Вона на провокації проти Білорусі не йде», — сказав Лукашенко.

Перед заявою він провів зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

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