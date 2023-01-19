В МИД Украины благодарят Европарламент за резолюцию о спецтрибунале для руководства РФ

В украинском МИД приветствовали принятую Европейским парламентом резолюцию, которая позволит создать спецтрибунал за преступления агрессии против Украины. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Я благодарен депутатам Европейского парламента за принятия постановления о создании Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Важный шаг к правовому механизму судебного преследования российского руководства и предотвращению подобных преступлений в будущем», - написал глава МИД.

Ранее решение Европейского парламента создать специальный трибунал для руководства РФ за агрессию против Украины поддержал Владимир Зеленский.