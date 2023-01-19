У МЗС України дякують Європарламенту за резолюцію про спецтрибунал для керівництва РФ

В українському МЗС привітали ухвалену Європейським парламентом резолюцію, яка дозволить створити спецтрибунал за злочини агресії проти України. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Я вдячний депутатам Європейського парламенту за прийняття резолюції про створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Важливий крок до правового механізму судового переслідування російського керівництва та запобігання подібним злочинам у майбутньому», - написав глава МЗС.

Раніше рішення Європейського парламенту створити спеціальний трибунал для керівництва РФ за агресію проти України підтримав Володимир Зеленський.