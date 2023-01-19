Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала за преступления агрессии против Украины

Европейский парламент поддержал принятие резолюции, которая позволит создать спецтрибунал за преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Приветствую принятие резолюции Европейским парламентом о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивную войну, справедливость должна победить», - написал глава государства в Twitter.



На сайте Европарламента отмечается, что депутаты требуют привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.



«Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», - идет речь в сообщении.

Создание трибунала, как отметили в Европарламенте, заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.



Кроме того сообщается, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить. Депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования в отношении не только Владимира Путина и политического и военного руководства РФ, но также Александра Лукашенко и его приспешников в Беларуси.

Подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала, указывается на сайте ЕП, должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной.



«Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем», - подчеркнули в Европарламенте.

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