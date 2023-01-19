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Российские войска дважды обстреляли Белозерское

19 января 2023, 22:37

Российские войска дважды обстреляли Белозерское

Российские войска продолжают обстрел Донецкой области по всей линии фронта, 19 января дважды обстрелян город Белозерское в Покровской громаде. Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, оккупационные войска России нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Белозерском.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться — ОВА готова обеспечить мирных жителей всем необходимым для этого. В частности, предлагается два варианта: переместиться вглубь области или за ее пределы.

Отвечая на вопрос, связаны ли сегодняшние обстрелы с тем, что президент России Владимир Путин назвал новую дату выхода РФ на административные границы Донецкой области — 1 марта — Кириленко ответил, что ему сложно посчитать сколько раз Москва меняла даты взятия тех или иных украинских областей и городов.

«‎Никто не обращает внимание на прихоти страны-агрессора, какие бы даты они не переносили. У Украины есть четкий план по освобождению оккупированной территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей»‎, — отметил Кириленко.

Комментируя ситуацию с электроснабжением в Донецкой области, глава ОВА сказал, что ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас в области проходят плановые отключения электроэнергии. Также он отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения по транзитным линиям в области, которые были повреждены в результате ракетных ударов российской армии.

Кириленко напомнил об отсутствии устойчивого газоснабжения по всей территории Донецкой области. Поэтому повышенное внимание уделяется тем населенным пунктам, в которых электроснабжение является единственным источником энергии.

В Донецкой области за минувшие сутки фиксировались обстрелы со стороны российских войск на четырех направлениях.

Российские оккупационные войска 26 раз за минувшие сутки атаковали Донецкую область.

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