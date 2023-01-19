Российские войска дважды обстреляли Белозерское

Российские войска продолжают обстрел Донецкой области по всей линии фронта, 19 января дважды обстрелян город Белозерское в Покровской громаде. Об этом рассказал руководитель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.



По его словам, оккупационные войска России нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Белозерском.



Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться — ОВА готова обеспечить мирных жителей всем необходимым для этого. В частности, предлагается два варианта: переместиться вглубь области или за ее пределы.



Отвечая на вопрос, связаны ли сегодняшние обстрелы с тем, что президент России Владимир Путин назвал новую дату выхода РФ на административные границы Донецкой области — 1 марта — Кириленко ответил, что ему сложно посчитать сколько раз Москва меняла даты взятия тех или иных украинских областей и городов.



«‎Никто не обращает внимание на прихоти страны-агрессора, какие бы даты они не переносили. У Украины есть четкий план по освобождению оккупированной территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей»‎, — отметил Кириленко.



Комментируя ситуацию с электроснабжением в Донецкой области, глава ОВА сказал, что ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас в области проходят плановые отключения электроэнергии. Также он отметил, что ведутся работы по восстановлению электроснабжения по транзитным линиям в области, которые были повреждены в результате ракетных ударов российской армии.



Кириленко напомнил об отсутствии устойчивого газоснабжения по всей территории Донецкой области. Поэтому повышенное внимание уделяется тем населенным пунктам, в которых электроснабжение является единственным источником энергии.

В Донецкой области за минувшие сутки фиксировались обстрелы со стороны российских войск на четырех направлениях.



Российские оккупационные войска 26 раз за минувшие сутки атаковали Донецкую область.