Російські війська двічі обстріляли Білозерське

Російські війська продовжують обстріл на Донеччині по всій лінії фронту, 19 січня двічі обстріляно місто Білозерське в Покровській громаді. Про це повідомив керівник обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.



За його словами, окупаційні війська Росії завдали двох ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Білозерському.



Кириленко закликав донеччан евакуюватися — ОВА готова забезпечити мирних жителів усім необхідним для цього. Зокрема, пропонується два варіанти: переміститися вглиб області або за її межі.



Відповідаючи на запитання, чи пов'язані сьогоднішні обстріли з тим, що президент Росії Володимир Путін назвав нову дату виходу РФ на адміністративні кордони Донецької області — 1 березня — Кириленко відповів, що йому складно порахувати скільки разів Москва змінювала дати взяття тих чи інших українських областей та міст.



«Ніхто не звертає увагу на забаганки країни-агресора, які б дати вони не переносили. Україна має чіткий план щодо звільнення окупованої території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей», — зазначив Кириленко.



Коментуючи ситуацію з електропостачанням на Донеччині, глава ОВА сказав, що ситуація складна, але контрольована. Зараз в області відбуваються планові відключення електроенергії. Також він зазначив, що ведуться роботи з відновлення електропостачання транзитними лініями в області, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів російської армії.



Кириленко нагадав про відсутність стійкого газопостачання на всій території Донецької області. Тому особливу увагу приділяється тим населеним пунктам, де електропостачання є єдиним джерелом енергії.

У Донецькій області минулої доби фіксувалися обстріли з боку російських військ на чотирьох напрямках.



Російські окупаційні війська 26 разів минулої доби атакували Донецьку область.