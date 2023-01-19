Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Російські війська двічі обстріляли Білозерське

19 січня 2023, 22:44

Російські війська двічі обстріляли Білозерське

Російські війська продовжують обстріл на Донеччині по всій лінії фронту, 19 січня двічі обстріляно місто Білозерське в Покровській громаді. Про це повідомив керівник обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

За його словами, окупаційні війська Росії завдали двох ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Білозерському.

Кириленко закликав донеччан евакуюватися — ОВА готова забезпечити мирних жителів усім необхідним для цього. Зокрема, пропонується два варіанти: переміститися вглиб області або за її межі.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язані сьогоднішні обстріли з тим, що президент Росії Володимир Путін назвав нову дату виходу РФ на адміністративні кордони Донецької області — 1 березня — Кириленко відповів, що йому складно порахувати скільки разів Москва змінювала дати взяття тих чи інших українських областей та міст.

«Ніхто не звертає увагу на забаганки країни-агресора, які б дати вони не переносили. Україна має чіткий план щодо звільнення окупованої території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей», — зазначив Кириленко.

Коментуючи ситуацію з електропостачанням на Донеччині, глава ОВА сказав, що ситуація складна, але контрольована. Зараз в області відбуваються планові відключення електроенергії. Також він зазначив, що ведуться роботи з відновлення електропостачання транзитними лініями в області, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів російської армії.

Кириленко нагадав про відсутність стійкого газопостачання на всій території Донецької області. Тому особливу увагу приділяється тим населеним пунктам, де електропостачання є єдиним джерелом енергії.

У Донецькій області минулої доби фіксувалися обстріли з боку російських військ на чотирьох напрямках.

Російські окупаційні війська 26 разів минулої доби атакували Донецьку область.

Ще за темою

Люди
Павло Кириленко
Організації
Донецька ОВА
Місця
Донецька область Білозерське
Інше
Війна наслідки обстрілу обстріли

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:43
Головні події в окупації 19 січня
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
11:48
Господар «ПВК Вагнера» заявив про захоплення села під Бахмутом. При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атаки
11:03
«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів
10:00
Колони російської техніки, що прямують до Донецька, об'їжджають Маріуполь — мерія міста
09:59
«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів
09:51
«ЛНР»: У Золотому-4 чоловік підірвався на міні
00:36
Головні події в окупації 18 січня
18:00
Донецьк і не тільки: У «ДНР» назвали міста, де найбільші проблеми з опаленням
16:23
У Росії заарештували молодшого сержанта у справі про дезертирство з Луганщини
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
Всі новини
23:43
Головні події в окупації 19 січня
23:17
Meta не блокуватиме пости про «Азов» — Федоров
22:44
Російські війська двічі обстріляли Білозерське
21:40
Зеленський та Гроссі домовилися про посилення безпеки ядерної інфраструктури
20:49
Скаржитися марно — ДТЕК не відключає світло «на вимогу»
20:02
У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання
19:00
Ситуація з подачею електрики суттєво покращиться лише у квітні
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
18:03
Шукають дезертирів — Гайдай про закриття Сєвєродонецька росіянами
17:58
Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія віддасть ЗСУ 19 гаубиць Caesar
17:57
Глава МЗС Ірану: Ми не визнаємо відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України
16:47
Окупанти вдарили по житловому кварталу в Херсоні: В ОВА показали наслідки
16:24
Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 осіб
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:44
Виїзд дитини за кордон: Правозахисники пояснили, чи потрібен дозвіл від батьків
Всі новини
ВІДЕО
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ► «Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
19 січня, 18:30
Момент обстрела Бахмута. Скриншот: Al Jazeera Удар окупантів по житловій багатоповерхівці в Бахмуті зафіксувала камера
19 січня, 08:46
Місце падіння вертольота в Броварах. Фото: Національна поліція У Броварах впав вертоліт поряд із дитсадком: загинули 17 людей, включаючи керівництво МВС
18 січня, 16:30

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама