Не всю помощь озвучили публично: Резников рассказал о результатах «Рамштайна»

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил удовлетворение результатами прошедшего в пятницу, 20 января, заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Об этом он рассказал в интервью украинской службе «Голоса Америки».



«Ключевые слова, которые были сегодня важными, это единство, своевременность, немедленность оказания помощи, укрепление дееспособности ВСУ, сектора безопасности и обороны, продолжать контрнаступательные операции по освобождению оккупированных территорий», — подчеркнул Резников.



По словам министра, кроме озвученной военной помощи Украине, «некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями, это вдохновляет», поэтому он «очень доволен». Также на заседании Контактной группы значительное внимание уделили усилению противовоздушной обороны.



«Это вопрос, который серьезно развивается, мы говорили на "Рамштайн" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о коротких, средних и дальних возможностях действия, также это касается высоты», — заявил Резников.



Он добавил, что задача Украины — не потерять инициативу.



«Поэтому прозвучало одно из ключевых слов — своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для освоения сложных новых техник нужно время, но украинские военнослужащие защитники и защитницы уже продемонстрировали, что они быстро осваивают современные сложные системы, от артиллерии до UAV (беспилотники — ред.). Например, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее проходить, и так далее», — пояснил глава оборонного ведомства.



Кроме того, Резников сообщил, что украинские военные находятся на территории США, и уже начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot.



«Нам главное, чтобы их поставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения наступления, условно говоря, в начале весны этого года», — добавил он.



По словам Резникова, Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной. И партнерам об этом известно.



На вопрос, почему россияне устанавливают системы противовоздушной обороны на зданиях в Москве, Резников сказал, что это говорит о том, что «их "специальная военная операция" происходит по плану, если они уже начинают ставить системы обороны».



«Они серьезно продвигаются в своей операции. Так что начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения», — отметил глава Минобороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 20 января прокомментировал итоги заседания в формате «Рамштайн», которое прошло в Германии. В частности, удалось существенно усилить украинский «артиллерийский кулак» пушками и снарядами, есть также хорошие результаты относительно бронетехники: арсенал пополнился несколькими сотнями боевых машин.



При этом во время встречи не было принято решение о поставках Украине танков.



Смотрите также:









