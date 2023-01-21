Не всю допомогу озвучили публічно: Резніков розповів про результати «Рамштайну»

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, що минуло в п'ятницю, 20 січня. Про це він розповів в інтерв'ю українській службі «Голосу Америки».



«Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, вчасність, негайність надання допомоги, зміцнення дієздатності ЗСУ, сектору безпеки та оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій», — наголосив Резніков.



За словами міністра, окрім озвученої військової допомоги Україні, «деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає», тому він «дуже задоволений». Також на засіданні Контактної групи значну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони.



«Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на "Рамштайні" не тільки про Patriot, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливості дії, також це стосується висоти», — заявив Резніков.



Він додав, що завдання України — не втратити ініціативу.



«Тому прозвучало одне з ключових слів — своєчасність і негайність надання допомоги. Усі розуміють, що для освоєння складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці, захисники й захисниці, вже продемонстрували, що вони швидко освоюють сучасні складні системи, від артилерії до UAV (безпілотники — ред.). Наприклад, навчання на тих же Patriot буде значно швидше проходити, і так далі», — пояснив очільник оборонного відомства.



Крім того, Резніков повідомив, що українські військові перебувають на території США, і вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.



«Нам головне, щоб їх поставили на полігони, де готуватимуться наші підрозділи, і вони будуть готові до стримування можливого повторення наступу, умовно кажучи, на початку весни цього року», — додав він.



За словами Резнікова, Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні. І партнерам про це відомо.



На запитання, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, Резніков сказав, що це говорить про те, що «їхня "спеціальна військова операція" відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони».



«Вони серйозно просуваються у своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу», — зазначив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців 20 січня прокоментував підсумки засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося в Німеччині. Зокрема, вдалося суттєво посилити український «артилерійський кулак» гарматами та снарядами, є також хороші результати щодо бронетехніки: арсенал поповнився кількома сотнями бойових машин.



При цьому під час зустрічі не було ухвалено рішення про постачання Україні танків.



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