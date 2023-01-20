В Москве на крышах домов размещают системы ПВО

ПВО на здании Минобороны РФ в Москве. Фото: соцсети

В Москве в РФ на крышах домов начали размещать системы противовоздушной обороны — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в соцсетях.



В частности, одна из систем ПВО размещена на здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, другая — на крыше бизнес-центра в Тетеренском переулке рядом с метро «Таганская».



Корреспондент «Новой газеты Европа» подтвердил, что также видел объекты, похожие на ПВО, на этих зданиях в Москве.



Еще один комплекс ПВО засняли еще 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево находится в десяти километрах от места размещения установки.

В целом известно уже о минимум пяти установках ПВО, размещенных на крышах зданий и свободных площадках в Москве, с учетом Заречья.



«Панцирь-С1» — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Предназначен для защиты от самолетов, крылатых ракет, беспилотников и др.



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