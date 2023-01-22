Зеленский пообещал «соответствующие решения» в связи с сообщениями о коррупции в министерствах

Президент Владимир Зеленский анонсировал «соответствующие решения» не следующей неделе в связи с сообщениями о коррупции в ряде министерств и ведомств.



«Сегодня Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителя министра, разоблаченного сотрудниками НАБУ. У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости», — сказал он в видеообращении в воскресенье вечером.

По словам Зеленского, «сейчас основное внимание — вопросам обороны, внешней политике, войне». «Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях», — подчеркнул он.



«И эта неделя будет временем соответствующих решений. Они уже подготовлены. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо», — сообщил он.



По словам Зеленского, «в каждой ситуации будем подробно разбираться». «Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги» — пообещал он.



Зеленский поблагодарил правоохранителей, «которые защищают закон и государственные интересы, обеспечивающие справедливость», а также журналистов, «которые разбираются со всеми фактами и устанавливают полную картину».

21 января заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Как сообщило НАБУ, Лозинского разоблачили на получении 400 тысяч долларов взятки.



22 января Лозинского уволили с должности замминистра.



Также в субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.