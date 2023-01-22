Зеленський пообіцяв «відповідні рішення» у зв'язку з повідомленнями про корупцію в міністерствах

Президент Володимир Зеленський анонсував «відповідні рішення» на наступному тижні у зв'язку з повідомленнями про корупцію у низці міністерств та відомств.



«Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, викритого співробітниками НАБУ. Правоохоронці мають всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії чи поведінка порушують принцип справедливості», — сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

За словами Зеленського, «зараз основна увага — питання оборони, зовнішньої політики, війни». «Але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях», — наголосив він.



«І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вони вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо», — повідомив він.



За словами Зеленського, «у кожній ситуації будемо докладно розбиратися». «Що стосується енергетики та закупівель. Щодо відносин між центральною владою та регіонами. Щодо закупівель для військових. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки», — пообіцяв він.



Зеленський подякував правоохоронцям, «які захищають закон та державні інтереси, що забезпечують справедливість», а також журналістів, «які розбираються з усіма фактами і встановлюють повну картину».

21 січня заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано за підозрою у розкраданні бюджетних коштів. Як повідомило НАБУ, Лозинського викрили на одержанні 400 тисяч доларів взятки.



22 січня Лозінського звільнили з посади заступника міністра.



Також у суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.