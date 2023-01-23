Луганская область: местные жители остались без медпомощи — больницы отданы россиянам ►

На оккупированной территории Луганской области местные жители, которые хотят попасть на прием к врачу, вынуждены ждать своей очереди — больницы переполнены российскими военными. Об этом сообщают жители захваченной части Луганщины в социальных сетях.



Жительница Луганской области написала, что в одной из больниц ей отказались сделать флюорографию, так как у врачей нет времени. По ее словам, существует «‎внутреннее распоряжение», согласно которому медики обязаны сосредоточиться на оказании помощи оккупантам. Простые пациенты могут попасть к врачу только в том случае, если им нужна экстренная помощь. Также в социальных сетях сообщается, что больницы не принимают по направлению на госпитализацию.



Подобная ситуация складывается во многих городах оккупированной части Луганщины, а Луганск и вовсе превратился в военный госпиталь. Предположительно, из-за того, что Вооруженные силы Украины наступают в Кременной-Сватово, а российские войска — под Бахмутом.



Оккупационные власти, назначенные Россией, говорят о проблеме с медицинскими учреждениями. По словам главы группировки «ЛНР‎», в городе Ровеньки 80 процентов пациентов — оккупанты, тогда как штат больницы укомплектован на 41 процент.



Недостаток врачей связан с незаконной мобилизацией, также специалисты уезжают из Луганской области в поисках более безопасного места жительства. Также больше половины больниц повреждены в результате боевых действий, а некоторые разрушены полностью, как, например, в Северодонецке, Рубежном и Попасной.



Кроме того, в области ощущается явный дефицит лекарств, в частности, антибиотиков, которые в первую очередь предназначены для российских военных. Как рассказал главный редактор издания «Реальная Газета» Андрей Дихтяренко, в Луганске лекарств мало, а стоят они недешево.



«‎Есть только дешевые какие-то российские аналоги более качественных лекарств, к которым люди привыкли. Еще до оккупации 14-го года. Не говоря уже о какой-то более серьезной помощи. С этим тоже достаточно сложно. И ситуация усугубляется»‎, — уточнил Дихтяренко.



Ситуация с медицинскими учреждениями в части Луганщины, оккупированной с 2014 года, ухудшалась постепенно. В то же время на ново оккупированных территориях складывается катастрофическая ситуация. Так, глава Луганской военной администрации Сергея Гайдай рассказал, что в захваченном россиянами Северодонецке смертность выросла в пять раз.



По данным ООН, что из-за войны, которую Россия развязала против Украины, миллионы людей остаются без достаточного уровня медицинской помощи. Самая сложная ситуация сложилась в прифронтовых населенных пунктах и на оккупированных территориях. Например, более половины всех медучреждений в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях не функционируют частично или полностью.