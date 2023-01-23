Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►

23 січня 2023, 21:54

Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►

Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам

На окупованій території Луганської області місцеві жителі, які хочуть потрапити на прийом до лікаря, змушені чекати на свою чергу — лікарні переповнені російськими військовими. Про це повідомляють мешканці захопленої частини Луганщини у соціальних мережах.

Мешканка Луганської області написала, що в одній із лікарень їй відмовилися зробити флюорографію, оскільки лікарі не мають часу. За її словами, існує «внутрішнє розпорядження», згідно з яким медики зобов'язані зосередитися на наданні допомоги окупантам. Прості пацієнти можуть потрапити до лікаря лише в тому випадку, якщо їм потрібна екстрена допомога. Також у соціальних мережах повідомляється, що лікарні не приймають за направленням на госпіталізацію.

Подібна ситуація складається у багатьох містах окупованої частини Луганщини, а Луганськ взагалі перетворився на військовий госпіталь. Імовірно, через те, що Збройні сили України наступають у Кремінний — Сватове, а російські війська — під Бахмутом.

Окупаційна влада, призначена Росією, говорить про проблему з медичними установами. За словами голови угруповання «ЛНР», у місті Ровеньки 80 відсотків пацієнтів — окупанти, тоді як штат лікарні укомплектований на 41 відсоток.

Нестача лікарів пов'язана з незаконною мобілізацією, також фахівці виїжджають із Луганської області у пошуках безпечнішого місця проживання. Також більше половини лікарень пошкоджено внаслідок бойових дій, а деякі зруйновані повністю, як, наприклад, у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній.

Крім того, в області відчувається явний дефіцит ліків, зокрема антибіотиків, які передусім призначені для російських військових. Як розповів головний редактор видання «Реальна Газета» Андрій Діхтяренко, у Луганську ліків мало, а коштують вони недешево.

«Є лише дешеві якісь російські аналоги якісніших ліків, до яких люди звикли. Ще до окупації 14 року. Не кажучи вже про якусь серйознішу допомогу. Із цим теж досить складно. І ситуація посилюється», уточнив Дихтяренко.

Ситуація з медичними установами в частині Луганщини, окупованій з 2014 року, поступово погіршувалась. Водночас, на новоокупованих територіях складається катастрофічна ситуація. Так, голова Луганської військової адміністрації Сергія Гайдай розповів, що у захопленому росіянами Сєвєродонецьку смертність зросла вп'ятеро.

За даними ООН, через війну, яку Росія розв'язала проти України, мільйони людей залишаються без достатнього рівня медичної допомоги. Найскладніша ситуація склалася у прифронтових населених пунктах та на окупованих територіях. Наприклад, більше половини всіх медустанов у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях не функціонують частково чи повністю.

Ще за темою

Місця
Луганська область
Організації
ЛНР
Інше
Війна Лікарні

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:51
«ДНР» заявила про поранення мешканця Горлівки
14:48
«ЛНР»: У Кремінній під час обстрілу загинула дитина, четверо людей поранено
14:17
Міноборони РФ заявило про захоплення села Краснополівка під Соледаром
14:13
Через обстріл Донецьку постраждали четверо людей — окупаційна «влада»
12:25
У Луганській ОВА розповіли про ситуацію з цінами на продукти в окупації
09:56
Путін створив у захопленому Донецьку управління ФСБ
09:17
Втрати окупантів від вибуху в Кадіївці налічують не один десяток людей — Гайдай
23:00
Головні події в окупації 22 січня
18:55
«ДНР» заявила про збиття ракети «Точка-У» над Іловайськом
23:00
Головні події в окупації 21 січня
22:05
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
17:23
У Донецьку загинув чоловік, його тіло лежить на вулиці
13:53
Що кажуть жителі Донецька про війну та на що чекають у 2023 році ►
10:15
«ДНР» заявила про поранення п'ятьох чоловіків у Донецьку та Горлівці
23:56
Головні події в окупації 20 січня
Всі новини
23:47
Знаємо, як відповідати — Зеленський про бої на Донбасі
23:31
Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови ОП — ЗМІ
23:12
Російські війська обстріляли Часів Яр: одна людина загинула, двоє поранено
22:36
Пентагон бачить успіхи ЗСУ під Кремінною
21:54
Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►
21:08
Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн - МЗС
20:58
Кулеба: Питання про передачу Україні бойових літаків зрушило з мертвої точки
20:31
Дружина командира полку «Азов»: У російському полоні досі близько 2000 військових із «Азовсталі»
19:51
«ДНР» заявила про поранення мешканця Горлівки
19:30
Армія РФ вдарила ракетами по Краматорську. Мер показав наслідки
19:11
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: Загинула жінка
19:07
Залишилося трохи більше 20% — ГУР про кількість високоточних ракет у Росії
18:34
ЗМІ: У Норвегії затримали екс-командира з ПВК «Вагнера», який просив про політичний притулок
18:16
У Маріуполі найчастіше скаржаться на високі ціни на продукти — «ДНР»
17:55
ЄС схвалив пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
Всі новини
ВІДЕО
Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ► Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►
23 січня, 21:54
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
21 січня, 22:05
Бої за Бахмут: У місті залишаються дев'ять тисяч людей Бої за Бахмут: У місті залишаються дев'ять тисяч людей
21 січня, 22:00

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама