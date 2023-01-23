Луганська область: місцеві жителі залишилися без медичної допомоги — лікарні віддані росіянам ►

На окупованій території Луганської області місцеві жителі, які хочуть потрапити на прийом до лікаря, змушені чекати на свою чергу — лікарні переповнені російськими військовими. Про це повідомляють мешканці захопленої частини Луганщини у соціальних мережах.



Мешканка Луганської області написала, що в одній із лікарень їй відмовилися зробити флюорографію, оскільки лікарі не мають часу. За її словами, існує «внутрішнє розпорядження», згідно з яким медики зобов'язані зосередитися на наданні допомоги окупантам. Прості пацієнти можуть потрапити до лікаря лише в тому випадку, якщо їм потрібна екстрена допомога. Також у соціальних мережах повідомляється, що лікарні не приймають за направленням на госпіталізацію.



Подібна ситуація складається у багатьох містах окупованої частини Луганщини, а Луганськ взагалі перетворився на військовий госпіталь. Імовірно, через те, що Збройні сили України наступають у Кремінний — Сватове, а російські війська — під Бахмутом.



Окупаційна влада, призначена Росією, говорить про проблему з медичними установами. За словами голови угруповання «ЛНР», у місті Ровеньки 80 відсотків пацієнтів — окупанти, тоді як штат лікарні укомплектований на 41 відсоток.



Нестача лікарів пов'язана з незаконною мобілізацією, також фахівці виїжджають із Луганської області у пошуках безпечнішого місця проживання. Також більше половини лікарень пошкоджено внаслідок бойових дій, а деякі зруйновані повністю, як, наприклад, у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній.



Крім того, в області відчувається явний дефіцит ліків, зокрема антибіотиків, які передусім призначені для російських військових. Як розповів головний редактор видання «Реальна Газета» Андрій Діхтяренко, у Луганську ліків мало, а коштують вони недешево.



«Є лише дешеві якісь російські аналоги якісніших ліків, до яких люди звикли. Ще до окупації 14 року. Не кажучи вже про якусь серйознішу допомогу. Із цим теж досить складно. І ситуація посилюється», — уточнив Дихтяренко.



Ситуація з медичними установами в частині Луганщини, окупованій з 2014 року, поступово погіршувалась. Водночас, на новоокупованих територіях складається катастрофічна ситуація. Так, голова Луганської військової адміністрації Сергія Гайдай розповів, що у захопленому росіянами Сєвєродонецьку смертність зросла вп'ятеро.



За даними ООН, через війну, яку Росія розв'язала проти України, мільйони людей залишаються без достатнього рівня медичної допомоги. Найскладніша ситуація склалася у прифронтових населених пунктах та на окупованих територіях. Наприклад, більше половини всіх медустанов у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях не функціонують частково чи повністю.