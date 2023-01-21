США советуют Украине подождать с контрнаступлением — Reuters

Высокопоставленные американские чиновники советуют Украине воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут осуществлены последние поставки американского оружия и не будет проведено обучение. Об этом сообщает Reuters.



Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, выступая перед небольшой группой репортеров на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты придерживаются своего решения не поставлять танки Abrams Украине в настоящее время, на фоне разногласий с Германией по поводу танков.



Президент США Джо Байден, который на этой неделе одобрил новый пакет вооружений для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов, сказал журналистам в Белом доме, что Украина получит всю необходимую помощь. Так Байден ответил, когда его спросили, поддерживает ли он намерение Польши отправить в Украину танки Leopard немецкого производства.



По словам чиновника, переговоры США с Украиной о любом контрнаступлении проходили в контексте обеспечения того, чтобы украинцы сначала уделили достаточно времени обучению новейшему вооружению, предоставленному Соединенными Штатами.



Американские чиновники считают, что наступление будет более успешным, если украинцы воспользуются обучением и значительным вливанием нового оружия.



В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту Бахмута Донецкой области, но существует большая вероятность того, что россияне в конечном итоге вытеснят украинцев из этого города, сказал чиновник. Он добавил, что если это произойдет, то это не приведет к каким-либо стратегическим изменениям на поле боя. Для украинцев важно решить, сколько сил они будут продолжать вкладывать в защиту Бахмута в то время, когда ВСУ готовится к наступлению, чтобы попытаться вытеснить россиян из удерживаемых ими районов в южной части Украины. Американские чиновники работают с украинцами над этим компромиссом, сказал чиновник.



На другом фронте американские чиновники советуют Украине скорректировать методы ведения войны Киевом, отказавшись от попыток помериться с Россией артиллерийским огнем, поскольку в конечном итоге Москва получит преимущество за счет истощения.



Именно поэтому последние поставки оружия из США включают бронетехнику, потому что это поможет Украине изменить методы ведения войны, сказал чиновник.



Также отмечается, что, по словам руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, плохая зимняя погода препятствует боевым действиям на линии фронта. Хотя похолодание, которое приведет к замерзанию и укреплению почвы, может открыть дорогу любой из сторон для начала наступления с использованием тяжелой техники.



Чиновник сказал, что Соединенные Штаты не планируют на данном этапе отправлять танки Abrams в Украину, поскольку они дорогостоящие и сложные в обслуживании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 20 января прокомментировал итоги заседания в формате «Рамштайн», которое прошло в Германии. В частности, удалось существенно усилить украинский «артиллерийский кулак» пушками и снарядами, есть также хорошие результаты относительно бронетехники: арсенал пополнился несколькими сотнями боевых машин.



При этом во время встречи не было принято решение о поставках Украине танков.



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