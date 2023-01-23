Пентагон бачить успіхи ЗСУ під Кремінною

Українські військові досягають успіху в районі Кремінної (Луганська область). Про це написав у Twitter кореспондент Пентагону Джек Детч із посиланням на високопоставленого військового чиновника США.



За його словами, контрнаступ Збройних сил України поблизу захопленої Росією Кремінної принесли «деякі додаткові успіхи». Місто окуповане у квітні 2022 року.



Як повідомляє «Голос Америки», чиновник Пентагону розповів, коли в Україну надійдуть бойові машини піхоти Bradley — перші «вбивці танків» приїдуть у найближчі тижні.



«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередилися на наданні українцям можливостей, які вони можуть використати негайно, щоб змінити розстановку сил на полі бою», — сказало джерело.



Коментуючи поточну ситуацію, він наголосив, що після серйозних втрат у Бахмуті російські війська намагаються підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих, але вони погано оснащені та навчені — Росія поспіхом кидає мобілізованих на поле бою.



Також у Пентагоні підтвердили, що незважаючи на наступальні зусилля армії РФ, ЗСУ продовжують успішно тримати лад та обороняти Бахмут.

Високопоставлені американські чиновники радять Україні утриматися від початку великого наступу на російські війська доти, доки не буде здійснено останні поставки американської зброї і не буде проведено навчання.



18 січня повідомлялося, що найближчими днями США оголосять про один із своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні.



6 січня повідомлялося, що до нового пакету військової допомоги від США на суму понад три мільярди доларів включено бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу оборонну допомогу.