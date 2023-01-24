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Пушилин объяснил, почему не получается установить цены на продукты «как в Ростове»‎

24 января 2023, 12:02

Пушилин объяснил, почему не получается установить цены на продукты «как в Ростове»‎

Высокие цены на продукты на оккупированной территории Донецкой области глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объясняет сложностью логистики. Об этом пишет «РИА Новости».

«У нас сейчас идет борьба с ценами. Никак не получается в полной мере выровнять цены как в Ростовской области. Одна из причин, которую мы выявили, лежит как раз в логистике - фуры стоят долго в очередях. Цена на перевозку в наш регион по сути в 2-2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион», - объяснил Пушилин.

Он считает, что дополнительные КПП позволят снизить и цены на продукты.

По его словам, рассматривается возможность выделения отдельных линий для перевозки продуктов питания.

В начале 2023 года Пушилин снова вернулся к обещаниям сделать цены на продукты во временно оккупированном Донецке не выше, чем в Ростове-на-Дону (РФ).

Стоит отметить, что проблема высоких цен на продукты во временно оккупированном Донецке решается уже давно. В октябре 2021 года в группировке «ДНР» признали, что не могут решить проблему роста цен на продукты на оккупированной территории Донецкой области. Пушилин, отвечая на вопрос местных жителей, почему цены не прекратили расти, заявил, что теперь на это есть ряд других причин. Однако внятно объяснить эти причины Пушилин не смог.

Жители оккупированного Мариуполя тоже начали жаловаться на высокую стоимость продуктов.

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