Пушилін пояснив, чому не вдається зробити ціни на продукти «як у Ростові»

Високі ціни на продукти на окупованій території Донецької області голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін пояснює складністю логістики. Про це пише «РІА Новини».



«У нас зараз триває боротьба з цінами. Ніяк не виходить повною мірою вирівняти ціни як у Ростовській області. Одна з причин, яку ми виявили, лежить якраз у логістиці – фури стоять довго у чергах. Ціна на перевезення до нашого регіону по суті в 2-2,5 рази вища, ніж у будь-який інший сусідній регіон», - пояснив Пушилін.



Він вважає, що додаткові КПП дозволять знизити ціни на продукти.



За його словами, розглядається можливість виділення окремих ліній для перевезення продуктів харчування.

На початку 2023 року Пушилін знову повернувся до обіцянок зробити ціни на продукти в тимчасово окупованому Донецьку не вище, ніж у Ростові-на-Дону (РФ).



Слід зазначити, що проблема високих цін на продукти у тимчасово окупованому Донецьку вирішується вже давно. У жовтні 2021 року у угрупуванні «ДНР» визнали, що не можуть вирішити проблему зростання цін на продукти. Пушилін, відповідаючи на запитання місцевих жителів, чому ціни не припинили зростати, заявив, що тепер на це є низка інших причин. Проте виразно пояснити ці причини Пушилін не зміг.



Жителі окупованого Маріуполя теж почали скаржитися на високу вартість продуктів.