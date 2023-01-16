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Пушилин снова обещает цены «‎как в Ростове»‎ на «‎борщевой набор»

16 января 2023, 21:28

Пушилин снова обещает цены «‎как в Ростове»‎ на «‎борщевой набор»

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин снова вернулся к обещаниям сделать цены на продукты во временно оккупированном Донецке не выше, чем в Ростове-на-Дону (РФ). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram 16 января.

По словам Пушилина, оккупационные власти продолжат отслеживать цены на продукты, фиксировать, где они понизились. При этом он не уточняет, удалось ли зафиксировать понижение цен в процессе мониторинга.

Также Пушилин заявил, что «правительство должно вникать гораздо глубже борщевого набора». Теперь оккупационным властям предстоит отслеживать цены на более широкий спектр продуктов и товаров, в том числе и детских. О каких именно продуктах и товарах идет речь, не сообщается.

При этом глава группировки уверяет, что у него есть достаточно полномочий, чтобы заменить управляющих местными сетями торговых точек, которые продают продукты питания по ценам, выше чем в Ростове.

Пушилин не сказал, когда именно будет решен вопрос с ценами, но пообещал сделать это в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что проблема высоких цен на продукты во временно оккупированном Донецке решается уже давно.

Например, в октябре в группировке «ДНР» снова признали, что не могут решить проблему роста цен на продукты на оккупированной территории Донецкой области. Пушилин, отвечая на вопрос местных жителей, почему цены не прекратили расти, заявил, что теперь на это есть ряд других причин. Однако внятно объяснить эти причины Пушилин не смог.

В начале января житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты. Ранее мужчина показывал цены на продукты в том же супермаркете в июле 2022 года.

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