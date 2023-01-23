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В Мариуполе чаще всего жалуются на высокие цены на продукты — «‎ДНР» ‎‎

23 января 2023, 18:10

В Мариуполе чаще всего жалуются на высокие цены на продукты — «‎ДНР» ‎‎

Жители временно оккупированного Мариуполя чаще всего жалуются на высокую стоимость продуктов. Об этом рассказал так называемый глава «правительства» «ДНР» россиянин Виталий Хоценко.

По его словам, «власти ДНР» две недели проводят рейды в торговых сетях на оккупированной территории Донецкой области, так как местные жители жалуются на высокие цены на продукты питания.

Также Хоценко заявил, что цены на продукты в Донецке и других городах отличаются. Больше всего обращений поступает из захваченного Мариуполя.

Кроме того, глава «правительства» «ДНР» утверждает, что стоимость социальных продуктов снизилась. Однако он не уточнил, о каких именно проектах идет речь.

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин снова вернулся к обещаниям сделать цены на продукты во временно оккупированном Донецке не выше, чем в Ростове-на-Дону (РФ).

В октябре в группировке «ДНР» снова признали, что не могут решить проблему роста цен на продукты на оккупированной территории Донецкой области. Пушилин, отвечая на вопрос местных жителей, почему цены не прекратили расти, заявил, что теперь на это есть ряд других причин. Однако внятно объяснить эти причины Пушилин не смог.

В начале января житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты. Ранее мужчина показывал цены на продукты в том же супермаркете в июле 2022 года.

 

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