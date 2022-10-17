Пушилин снова ищет в Донецке «спекулянтов» из-за высоких цен на продукты

В группировке «ДНР», как и прежде, признают проблему роста цен на продукты на оккупированной территории Донецкой области, но решить ее не могут. Глава группировки Денис Пушилин, отвечая на вопрос местных жителей, почему цены не прекратили расти, заявил, что теперь на это есть ряд других причин. Однако внятно объяснить эти причины Пушилин не смог.



«Изменяются условия и сам процесс выстраивания модели ведения бизнеса и для торговых сетей в том числе. До 30 сентября существовал возврат НДС, когда продукция завозилась на территорию РФ. Сейчас нет таможни, и границы не будет, соответственно нет возврата НДС — это как раз 10-15 % роста цен. Нет теперь нет пошлин, сборов и прочего, потому что мы – субъект РФ», — сказал Пушилин.



Он добавил, что не видит причин для повышения цен, однако «сейчас возможны спекуляции с ценами, в том числе».

Напомним, что в отдельных районах оккупированной части территории Донецкой области в октябре 2021 года был ажиотаж с ростом цен на картофель, который в группировке «ДНР» официально назвали «необоснованным». Тогда сообщалось, что после принятия «административных» мер и совещания у главы «ДНР» Дениса Пушилина оптовые цены на отдельные сорта картофеля снизились всего примерно на 10 рублей.



Теперь Пушилин обещает привлечь к решению вопроса с ценами на продукты власти Ростовской области, в которой продукты стоят в 2,5 раза, чем на оккупированной территории Донецкой области. Также группировка в очередной раз хочет сбывать овощи и фрукты из временно оккупированной Херсонской области.



До полномасштабного вторжения России «ДНР» запрещала ввозить в отдельные районы Донецкой области товары, произведенные в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Теперь, когда российские оккупационные войска захватили частично эти территории или пытались захватить их, временно оккупировав, «ДНР» решила, что товары оттуда будут доставлять в Донецк на основании «сделок» с местными производителями.



Ранее сообщалось, что российские солдаты занимаются мародерством на территории Украины. В частности, они захватывают продовольственные базы, отбирая продукцию у местных производителей. Овощи, зерно и другие товары вывозят в оккупированные Крым, Донецк и Луганск.