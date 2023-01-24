Появилось видео разрушенных в результате боев жилых кварталов Соледара

Соледар — жилые кварталы разрушены в результате боев. Видео из захваченного российскими силами города распространяют телеграм-каналы.

13 января Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ на это заявили, что бои за город продолжаются.



В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты стали свидетелями организованного отвода украинских войск у Соледара.



Британская разведка сообщила, что к концу 16 января украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар и установили новые оборонительные рубежи на западе.