З'явилося відео зруйнованих внаслідок боїв житлових кварталів Соледара

Соледар — житлові квартали зруйновані внаслідок боїв. Відео із захопленого російськими силами міста поширюють телеграм-канали.

13 січня Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ЗСУ на це заявили, що бої за місто продовжуються.



Того ж дня американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти стали свідками організованого відведення українських військ біля Соледара.



Британська розвідка повідомила, що до кінця 16 січня українські сили, найімовірніше, були виведені з міста Соледар і встановили нові оборонні рубежі на заході.