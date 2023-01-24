В мэрии Мариуполя объяснили, почему не проходят заседания горсовета после эвакуации

В настоящее время заседания Мариупольского горсовета не проводятся по нескольким причинам. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал заместитель городского головы Мариуполя Денис Кочубей.



По его словам, заседания Мариупольского исполнительного комитета проходят в Запорожье — после оккупации Мариуполя российскими войсками. Депутаты собираются офлайн и подключаются онлайн. Но полноценных заседаний городского совета нет, и не только из-за кворума.



«Заседания горсовета не проводятся, потому что физически не только в кворуме дело. Есть такая законодательная коллизия: у нас есть несколько депутатов ОПЗЖ-коллаборантов, но по закону они все равно являются депутатами. И как созывать сессию, если даже коллаборантов там не будет, но там однозначно должны участвовать те же депутаты (бывшей) ОПЗЖ. С моральной точки зрения уместно это или неуместно?», — отметил Кочубей.



Также заместитель городского головы Мариуполя добавил, что есть еще один важный момент.



«По распоряжению главы военной администрации, у нас место базирования — это Запорожье. Для того, чтобы провести сессию, депутаты должны физически приехать в Запорожье, и мы должны в этом зале заседаний провести эту сессию. Депутаты сейчас находятся в разных точках, некоторые за границей. И не представляется возможным в данный момент провести сессию. Поэтому мы работаем немного в другом формате, пока позволяет законодательство», — сообщил он.



Кочубей подчеркнул, что при этом коммуникация с депутатами — регулярная, в том числе обсуждаются доклады о работе. Возможность создания военной администрации Мариуполя в такой ситуации, по его словам, — это опция, которая всегда есть в распоряжении органов власти.



«В случае необходимости такой инструмент будет задействован. На данный момент, по всей видимости, такой необходимости нет, потому что городская власть функционирует», — пояснил Кочубей.



Напомним, ранее заместитель городского головы Мариуполя Денис Кочубей пояснил для «Новостей Донбасса» ситуацию с тендером по охране за 720 тысяч гривен.