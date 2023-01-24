У мерії Маріуполя пояснили, чому не відбуваються засідання міськради після евакуації

Наразі засідання Маріупольської міськради не проводяться з кількох причин. Про це «Новинам Донбасу» розповів заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей.



За його словами, засідання Маріупольського виконавчого комітету проходять у Запоріжжі — після окупації Маріуполя російськими військами. Депутати збираються офлайн і підключаються онлайн. Але повноцінних засідань міської ради немає, і не тільки через кворум.



«Засідання міськради не проводяться, тому що фізично не тільки у кворумі справа. Є така законодавча колізія: у нас є кілька депутатів ОПЗЖ-колаборантів, але за законом вони все одно є депутатами. І як скликати сесію, якщо навіть колаборантів там не буде, але там однозначно мають брати участь ті самі депутати (колишньої) ОПЗЖ. З моральної точки зору доречно це чи недоречно?», — зазначив Кочубей.



Також заступник міського голови Маріуполя додав, що є ще один важливий момент.



«За розпорядженням очільника військової адміністрації, у нас місце базування — це Запоріжжя. Для того, щоб провести сесію, депутати повинні фізично приїхати в Запоріжжя, і ми повинні в цій залі засідань провести цю сесію. Депутати зараз перебувають у різних точках, деякі за кордоном. І не представляється можливим у цей момент провести сесію. Тому ми працюємо трохи в іншому форматі, поки дозволяє законодавство», — повідомив він.



Кочубей наголосив, що водночас комунікація з депутатами — регулярна, зокрема обговорюються доповіді про роботу. Можливість створення військової адміністрації Маріуполя в такій ситуації, за його словами, — це опція, яка завжди є в розпорядженні органів влади.



«У разі необхідності такий інструмент буде залучено. На цей момент, судячи з усього, такої необхідності немає, тому що міська влада функціонує», — пояснив Кочубей.



Нагадаємо, раніше заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей пояснив для «Новин Донбасу» ситуацію з тендером з охорони за 720 тисяч гривень.