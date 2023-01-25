У ЗСУ підтвердили відхід українських військ із Соледара

Українські війська вийшли із міста Соледар Бахмутського району Донецької області. Про це у коментарі AFP повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий.



«Після багатомісячних важких боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, ЗСУ залишили Соледар і відійшли до околиць на заздалегідь підготовлені позиції», - сказав він.



Череватий не повідомив AFP, коли українські війська пішли із Соледара, але сказав, що маневр був ретельно спланований.

13 січня Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ЗСУ на це заявили, що бої за місто продовжуються.



Того ж дня американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти стали свідками організованого відведення українських військ біля Соледара.



Британська розвідка повідомила, що до кінця 16 січня українські сили, найімовірніше, були виведені з міста Соледар і встановили нові оборонні рубежі на заході.