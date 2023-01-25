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Ущерб природным ресурсам Украины из-за вторжения России с каждым месяцем растет

25 января 2023, 17:39

Ущерб природным ресурсам Украины из-за вторжения России с каждым месяцем растет

Почти за год полномасштабного военного вторжения в Украину Россия нанесла ее земельным, водным и атмосферным ресурсам ущерб в размере 1,74 триллионов гривен. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Украины (ГЭИ) в Telegram.

Сумма ущерба растет регулярно. К примеру, еще в ноябре 2022 года, ведомство насчитало по итогам девяти месяцев войны 1,38 триллионов гривен ущерба.

По данным ГЭИ, за 11 месяцев войны ущерб почвам и землям страны достиг 688 миллиардам гривен, ущерб атмосферному воздуху – 998 миллиардов гривен, а водным ресурсам – 56 миллионов гривен.

Кроме того, за указанный период из-за российской агрессии 280,9 тыс. кв. м почв загрязнены опасными веществами, 12,28 млн кв. м земель засорены остатками уничтоженных объектов и боеприпасов, а 686 тысяч тонн нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами.

Ведомство также сообщило, что за 11 месяцев более 33 тысяч га лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, а также уничтожен 1 миллиона кв. м рукотворных объектов, в том числе объектов критической инфраструктуры. А в водные объекты за это время попало 1,6 тысячи тонн загрязняющих веществ и 2,9 тысяч тонн посторонних предметов, материалов и отходов. При этом россияне похитили и/или самовольно использовали более 410 миллионов куб. м принадлежащих Украине водных ресурсов.

Госэкоинспекция продолжает рассчитывать нанесенный российскими оккупантами ущерб.

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