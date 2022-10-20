Оккупанты оценили ущерб, который нанесли Мариуполю — более 100 миллиардов гривен

Российские оккупанты заявляют, что восстановление разрушенных украинских городов обойдется в 222,5 миллиарда рублей. Российские чиновники признали, что РФ причинила наибольший ущерб Мариуполю.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что на восстановление временно оккупированного Мариуполя понадобится 176 миллиардов рублей (более 105 милиардов гривен), Северодонецка — по меньшей мере 29,5 миллиардов рублей (17,6 миллиардов гривен), Рубежного — около 17 миллиардов рублей (более 10 миллиардов гривен).

Группировка «ДНР» поселит на зимний период во временное жилье 5 тысяч мариупольцев. Под пункты временного размещения приспособлены общежития.



«Власти» оккупированного Мариуполя демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора». Оккупанты считают, что «голод охватывал разные регионы раз в несколько десятков лет».



Оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч мариупольцев, также в захваченном российскими войсками городе могут отбирать имущество и машины.